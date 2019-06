Calciomercato Bologna: l’attacco cambia look? Chi entra e chi esce. Grandi movimenti per il pacchetto offensivo rossoblù

In attesa di scoprire se Sinisa Mihajlovic – come tutto lascerebbe pensare – sarà l’allenatore del Bologna anche nella prossima stagione, il club felsineo inizia a pensare alle manovre future di calciomercato. Manovre che verosimilmente passeranno anche per le mani di Walter Sabatini, in procinto di diventare nuovo direttore tecnico del club.

Attesi grandi movimenti soprattutto in attacco: Palacio dovrebbe rinnovare per un’altra stagione, così come chiesto dal tecnico serbo, mentre uno tra Destro e Santander dovrebbe lasciare il capoluogo emiliano. Defrel e Gabbiadini i profili monitorati in entrata.