Calciomercato Bologna, arriva dal Club Brugge il nuovo rinforzo per la difesa del club emiliano: ecco di chi si tratta

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Bologna sarebbe vicino ad un nuovo rinforzo per la difesa.

Si tratta di Stefano Denswil, difensore mancino classe 1993 del Club Brugge. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2020 e per tale motivo i rossoblù stanno intensificando i contatti per chiudere l’affare a titolo definitivo.