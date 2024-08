Calciomercato Bologna, l’affare Hummels NON DECOLLA: pronta L’ALTERNATIVA dalla Ligue 1

Calciomercato Bologna, l’affare Mats Hummels NON DECOLLA: pronta L’ALTERNATIVA dalla Ligue 1, tutti i dettagli

Il Bologna è ancora alla ricerca di un rinforzo della difesa. Sartori, in vista della Champions League, aveva individuato in Hummels il profilo ideale ma, per ora, la trattativa stenta a decollare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la possibile alternativa al tedesco è rappresentata da Logan Costa. Il difensore classe 2001 è attualmente in forza al Tolosa, squadra che milita in Francia.