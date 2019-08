Calciomercato Bologna, fatta per Dominguez: i dettagli

Calciomercato Bologna, fatta per Dominguez del Velez. Il centrocampista potrebbe rimanere in Argentina fino a gennaio

Il Bologna, dopo l’ufficialità di Medel, mette a segno un altro colpo per il centrocampo. Come riportato da Sky Sport, i felsinei hanno chiuso l’operazione per Nicolas Dominguez del Velez.

Trattativa chiusa sulla base di 6 milioni di euro, con il 25% da riconoscere al Velez su una futura rivendita. Dominguez dovrebbe rimanere in Argentina fino a gennaio: il Bologna poi valuterà se aggregarlo alla rosa, o aspettare il prossimo giugno.