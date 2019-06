Calciomercato Bologna, Sabatini pressa ancora per Sow, ma la richiesta di 13 milioni è troppo alta

Il Bologna, attraverso Walter Sabatini, continua a puntare molto sul centrocampista dello Young Boys Djibril Sow. A raccontarlo è Il Corriere dello Sport. Il club emiliano avrebbe rifiutato la richiesta degli svizzeri: 13 milioni di euro.

Sabatini proverà ancora a proseguire nella trattativa per il centrocampista, ma i problemi potrebbero non finire qui: Sow vorrebbe approdare in un club di livello per giocare nelle coppe europee.