Calciomercato Bologna, serve un vice Arnautovic: occhi su Boyé

Calciomercato Bologna: a Mihajlovic servono rinforzi, in particolare un vice Arnautovic. Piace Boyé

Sinisa Mihajlovic chiede rinforzi per il suo Bologna. In particolare, dopo che la sconfitta con la Fiorentina lo ha reso ancor più evidente, serve un vice Arnautovic. E la dirigenza rossoblù, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi su Boyé dell’Elche che lo stesso tecnico serbo lanciò ai tempi del Torino.

Al Bologna serve anche un vice De Silvestri, e in questo il nome che circola è quello di Marcus Pedersen del Feyenoord anche se gli olandesi non sembrano molto propensi a cedere il giocatore.