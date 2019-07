Calciomercato Bologna: si avvicina Skov Olsen, le ultime

Il Bologna si avvicina a grandi passi a Skov Olsen: il talento danese classe 1999 sarebbe vicinissimo ai felsinei

Come informa Gianluca Di Marzio, il Bologna si avvicina a grandi passi a Skov Olsen. Sono da registrare nelle ultime ore contatti positivi tra le parti con il direttore sportivo rossoblù Bigon che sta coinvolgendo nell’operazione anche la famiglia del giocatore, convincendola del fatto che Bologna sia la piazza giusta per far crescere il classe ’99.

Sembra che la concorrenza italiana e straniera per il talento danese sia battuta e che Skov Olsen sia vicinissimo ad approdare a Bologna.