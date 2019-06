Calciomercato Bologna: spunta l’idea Nestorovski per l’attacco

Il Bologna è scatenato sul mercato e dopo aver chiuso tre colpi negli ultimi giorni pensa a puntellare l’attacco: idea Nestorovski

Il Bologna è scatenatissimo sul mercato. La prossima settimana saranno ufficiali Tomiyasu e Denswil così come Schouten. Per l’attacco felsineo l’ultima idea porta il nome di Nestorovski (anche se a breve partirà una nuova offensiva per Kouame).

L’attaccante rosanero non è l’unico profilo in uscita dal Palermo. È stato sondato anche norvegese Aleesami, per la sinistra assieme a Di Marco che rientrerà all’Inter dal Parma.