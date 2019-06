Calciomercato Bologna, Tomiyasu atteso domani per le visite mediche: il difensore giapponese sarà il primo rinforzo di Mihajlovic

Takehiro Tomiyasu è atteso domani a Bologna per le visite mediche di rito, che definiranno il suo passaggio alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. Il difensore giapponese arriva dal Sint-Truiden, squadra che milita nel campionato belga.

Acquisto di certo non low cost per Walter Sabatini: per Tomiyasu i felsinei verseranno nelle casse del club belga una cifra vicino ai 7 milioni di euro.