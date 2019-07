Calciomercato Brescia: Cellino vuole Balotelli. Le ultime

Cellino vuole portare Balotelli al Brescia: chiusa l’esperienza al Marsiglia, l’attaccante potrebbe tornare in Italia nella sua città

Mario Balotelli conteso tra Parma e Brescia. Sarebbe vicinissimo il ritorno in Italia di Supermario che, chiusa l’esperienza al Marsiglia, è pronto a tornare nel Belpaese. Su di lui c’è il fortissimo pressing delle Rondinelle.

Cellino vuole regalare un grande colpo ai tifosi dopo il ritorno in Serie A ma c’è da superare lo scoglio ingaggio. La sua richiesta si aggira infatti intorno ai 4 milioni mentre il Brescia non pare disposto a salire oltre 1,5 milioni più premi, come riportato da La Gazzetta dello Sport.