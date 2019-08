Calciomercato Brescia, Di Biagio scommette su Balotelli

L’ex ct dell’Under 21 è pronto a scommettere su Balotelli protagonista con la maglia del Brescia, le sue parole

Conosce molto bene Mario Balotelli e non ha dubbi che il Brescia possa essere l’occasione per rilanciarsi in Italia. Gigi Di Biagio, ex ct dell’Italia Under 21 fa il tifo per SuperMario ai microfoni di Sky Sport 24.

«Il mio augurio per Balotelli e per l’Italia di Mancini, visto l’obiettivo da conseguire che avremo il prossimo anno, è che la scelta di Brescia sia quella giusta per tutti. Questa volta Mario ha scelto senza guardare al contratto, vuole dimostrare di poter dare qualcosa di importante, per me è ancora in grado di farlo, ha scelto anche in ottica Europeo».