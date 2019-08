Calciomercato Brescia, ecco chi potrebbe sacrificare Cellino per Balotelli

L’equilibrio di squadra è cambiato, così come le gerarchie offensive. Con l’arrivo di Balotelli ecco chi potrebbe essere sacrificato

Cellino ha messo a segno il colpo ad effetto che il Brescia stava rincorrendo da inizio estate, ma con l’arrivo di Balotelli cambiano inevitabilmente le gerarchie offensive di una squadra che deve ritrovare il proprio equilibrio con Mario al centro dell’attacco (dopo le prime quattro giornate di squalifica ovviamente).

Il mercato in uscita del Brescia potrebbe regalare ancora sorprese, occhio a Donnarumma ma soprattutto Tremolada. Il primo è stato uno dei protagonisti del precampionato ma in caso di offerta importante potrebbe valutare altre soluzioni, sul secondo c’è l’interesse di diverse squadre col Livorno in testa.