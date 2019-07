Calciomercato Brescia, ecco la mossa di Cellino per Bogdan

Il Brescia non molla Bogdan, e per abbassare la richiesta di 4,5 milioni del Livorno si valuta una contropartita

L’asse Brescia – Livorno è sempre più caldo, la dirigenza delle Rondinella non molla Luka Bogdan e sta lavorando per abbassare la richiesta di 4,5 milioni di euro del Livorno.

Come? Secondo La Gazzetta dello Sport, con l’inserimento di una contropartita tecnica gradita ai toscani. Per arrivare al difensore croato classe ‘96 Corini sarebbe disposto a sacrificare Luca Tremolada, trequartista con parecchie richieste in B. Se il Livorno accetterà la proposta del Brescia a breve si potrebbe arrivare alla definizione dell’operazione.