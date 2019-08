Calciomercato Brescia, ecco Zmrhal, quarto colpo di Cellino

Ecco Zmrhal, il quarto colpo del mercato estivo di Cellino dopo Jesse Joronen, Jhon Chancellor e Florian Ayè

Cellino ha un debole per l’estero che si riflette sulle scelte di mercato. Per rinforzare il Brescia di nuovo in A ecco Jaromir Zmrhal, che arriva dopo Joronen, Chancellor e Ayè. Sale a 25 il numero di giocatori a disposizione di Corini, per l’ultimo arrivato Cellino ha investito 4 milioni di euro.

Zmrhal è un centrocampista di 26 anni della Repubblica Ceca, arriva dallo Slavia Praga, accordo a titolo definitivo con il Brescia fino al 2023. Acquisto fondamentale anche a livello numerico per sostituire Ndoj, il cui infortunio rischia di tenerlo lontano dal campo per mesi.