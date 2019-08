Calciomercato Brescia, i nomi sul taccuino delle Rondinelle: nel mirino ci sono un terzino ed una punta

Il pre-campionato del Brescia procede a gonfie vele, risultati alla mano, ma Corini nelle dichiarazioni a margine dei successi estivi tiene alta l’asticella. Perché a questa squadra, secondo il suo tecnico, serve ancora qualche rinforzo.

In difesa ed in attacco, in particolare. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, le Rondinelle stanno trattando il terzino Pezzella con l’Udinese. Mentre in attacco il testa a testa è tra Stepinski e Falcinelli, con la suggestione Balotelli appena accennata sullo sfondo.