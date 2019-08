La dirigenza del Brescia non è al lavoro solo per rinforzare la rosa: Mangraviti è a un passo dall’addio, ecco dove andrà a giocare

Cellino è al lavoro sul doppio fronte entrate/uscite: da una parte regalare ai tifosi un altro colpo in chiusura dopo Balotelli, dall’altra tagliare i sacrificabili.

E in cima alla lista dei partenti c’è il difensore classe ‘98 Massimiliano Mangraviti, secondo Sky Sport a un passo dal trasferimento al Teramo. A gennaio scorso è andato in prestito al Gozzano, ora è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in C.