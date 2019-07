Calciomercato Brescia, le cifre dell’operazione Chancellor

Il terzo rinforzo estivo del Brescia è il gigante venezuelano Jhon Chancellor, sbarcato in Italia per la firma. Ecco le cifre dell’operazione

E’ stato un colpo di fulmine tra Cellino e Chancellor, il difensore venezuelano è sbarcato in Italia per la firma prima di raggiungere Corini e i nuovi compagni in ritiro. Il difensore venezuelano classe ‘92 ha firmato un contratto di un anno con opzione per altri due, rinnovo subordinato al numero di presenze (che dovranno essere minimo dieci di 45 minuti) e alla permanenza in Serie A. Secondo Sky Sport Chancellor dovrà fare ritorno in Venezuela per il visto.

Intanto è pronto a partire Lorenzo Andrenacci, terzo portiere dietro a Joronen e Alfonso, richiesto dalla Salernitana.