Calciomercato Brescia, non solo Balotelli: un altro big nel mirino delle Rondinelle per chiudere il mercato con il botto

Cellino vuole chiudere il mercato del suo Brescia con il botto. Per regalare nomi di spessore a mister Corini ed entusiasmo a manciate ai tifosi in occasione del ritorno delle Rondinelle in Serie A.

Non c’è soltanto Balotelli, infatti, nel mirino del club lombardo. Nelle ultime ore si è fatta largo con prepotenza anche la suggestione che porta al nome di Claudio Marchisio. L’ex Juve è in cerca di un nuovo progetto dopo la stagione trascorsa in Russia allo Zenit.