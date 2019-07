Calciomercato Brescia, per la difesa non c’è soltanto Goldaniga

Dopo il rinnovo di Tonali la priorità del Brescia sembra essere rinforzare la difesa. Piace Goldaniga ma non solo

Tonali a centrocampo non basta, servono rinforzi in difesa per affrontare la prossima stagione in A. Lo sanno bene Corini e Cellino, la dirigenza è al lavoro per chiudere Goldaniga con il Sassuolo ma non solo.

Gli altri sotto osservazione secondo Tuttomercatoweb sono Luka Bogdan, ma molto dipenderà dal prezzo fissato dal Livorno, Giuseppe Pezzella, esterno dell’Udinese reduce dal prestito al Genoa e Giangiacomo Magnani, ma difficilmente il Sassuolo deciderà di privarsene. Le Rondinelle sono al lavoro per blindare la difesa.