Calciomercato Brescia, per l’attacco spunta Alessandro Matri

L’attaccante classe 1984 sta valutando la possibilità di lasciare il Sassuolo per rilanciarsi a Brescia. La situazione

Donnarumma potrebbe rimanere, ma il Brescia è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo. Giocatori di categoria per affrontare la concorrenza in Serie A, il nome nuovo è quello di Alessandro Matri, fresco di rinnovo con il Sassuolo al 2020 ma pronto a rilanciarsi altrove.

Non solo Matri, perché il nome in cima alla lista di Corini sarebbe Cerri, ma la valutazione del Cagliari – 10 milioni di euro – è fuori budget. Un’alternativa low cost, secondo Tuttomercatoweb sarebbe Maxi Lopez, svincolato dal Vasco da Gama.