Calciomercato Brescia, piace un centrocampista del Sassuolo

Cellino sta pensando a un classe ‘95 del Sassuolo per il centrocampo, potrebbe arrivare anche se Tonali dovesse rimanere

E’ Sandro Tonali il punto interrogativo più ingombrante del mercato del Brescia; il talentino classe 2000 piace a mezza Europa, compreso il PSG che sarebbe pronto a un’offerta irrinunciabile. In attesa di conoscere il futuro di Tonali, il Brescia sta pensando a rinforzare il reparto, e gli occhi di Cellino sono finiti su un classe ‘95 del Sassuolo in prestito al Benevento.

Filippo Bandinelli, si è messo in mostra con 6 gol in 35 presenze col Benevento in Serie B e Coppa Italia. Non ha le doti tecniche di Tonali, ma potrebbe far comodo a Corini e il prezzo è accessibile: un milione di euro.