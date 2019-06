Calciomercato Brescia, quattro nomi per rinforzare l’attacco

Il Brescia sta pensando a quattro nomi per rinforzare il reparto offensivo, Pinamonti, Cerri, Scamacca e Paloschi

Poker d’assi per l’attacco del Brescia in vista della prossima stagione. La dirigenza sta valutando attentamente quattro profili dopo aver incassato il gradimento e l’ok a procedere di Corini: Pinamonti è in pole dopo un Mondiale Under 20 da protagonista, mentre Cerri è un vecchio pallino di Cellino e c’è anche Scamacca dal Sassuolo.

Tante possibili alternative per Corini che a breve sarà chiamato a dare un’identità precisa alla sua squadra neopromossa, l’ultima possibilità – in ordine di tempo – per l’attacco è quello di Alberto Paloschi.