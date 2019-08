Calciomercato Brescia, serve un attaccante d’esperienza. I nomi

Dopo aver puntellato la difesa con Chancellor e il centrocampo con Zmrhal ora Cellino pensa a rinforzare l’attacco. Ecco i nomi

Il mercato del Brescia è entrato di prepotenza nel vivo con i colpi stranieri di Cellino, ma non basta. Su richiesta espressa di Corini bisogna rinforzare il reparto offensivo, Torregrossa e Donnarumma offrono garanzie assolute in B ma sono pronti per affrontare una stagione da protagonisti anche in A?

Ayé non basta, le Rondinelle stanno valutando profili di esperienza, Balotelli e Matri, in cima alla lista, al momento rimangono sogni, Cellino vorrebbe assoldare un attaccante di spessore e navigato. E se uno dei due decidesse di tagliarsi lo stipendio il Brescia non ci penserebbe due volte.