Calciomercato Brescia, settimana decisiva per un nuovo difensore

La trattativa per il difensore della Fiorentina potrebbe entrare nel vivo in settimana, Cellino è pronto all’affondo decisivo

Il nome è noto, le condizioni anche. Rimane l’ultimo scoglio, probabilmente il più difficile da superare: convincere il giocatore a scegliere il Brescia. Cellino ci sta provando da diverse settimane ed è convinto di poter piazzare l’affondo decisivo nella prossima settimana. Anche perché il tempo stringe e Corini vuole iniziare a lavorare con il gruppo al completo.

La Fiorentina sarebbe anche disposta a cederlo, ma Ceccherini non è ancora convinto di scegliere le Rondinelle. E’ lui il nome in cima lista di Cellino che ha un’intesa con Pradé sulla base di 5 milioni di euro. Ancora sette giorni per la verità, il Brescia aspetta, la risposta di Ceccherini è attesa a breve.