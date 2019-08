Il Brescia muove passi importanti per Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina. Affare vicino alla chiusura

Il Brescia cerca lo sprint decisivo per portare Federico Ceccherini alla corte di Corini. Il difensore della Fiorentina non rientra nei piani di Montella e sarebbe pronto alla nuova avventura in maglia biancoblu.

Come riporta Gianluca di Marzio Cellino sta lavorando a un prestito secco e tra domani e lunedì l’affare potrebbe concludersi.