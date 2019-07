Calciomercato Brescia, ufficializzato l’arrivo di Florian Ayé dal Clermont

Se ne parlava da giorni ed ora è arrivata l’ufficialità: Florian Ayé è un giocatore del Brescia Calcio. La società biancazzurra ha chiuso il suo primo acquisto per la prossima stagione di Serie A.

La punta francese è reduce da un campionato totalmente positivo in col Clermont , avendo collezionato 18 reti in una stagione a soli 22 anni. L’approdo in Serie A con le rondinelle è stato confermato dal profilo Twitter del Brescia: nel tweet viene svelata anche la durata dell’ingaggio, cioè tre stagioni.