Calciomercato Cagliari, dipende tutto da Barella: nel mirino due innesti

Il mercato del Cagliari dipende da Barella: se dovesse partire il centrocampista, si punterebbe tutto su Rog e Defrel

Il Cagliari dovrà attendere di capire ciò che ne sarà di Barella prima di poter pianificare il mercato. Il centrocampista, finito nel mirino dell’Inter, potrebbe portare un bel gruzzoletto in casa sarda, e ciò permetterebbe di reinvestirli nel calciomercato.

Come spiega il Corriere dello Sport, gli obiettivi dei rossoblù sono principalmente due: per il centrocampo piace molto Rog, che potrebbe arrivare, considerando che il Napoli non sembra interessato a tenerlo. Resta da capire con quale formula: cessione a titolo definitivo o prestito con diritto o obbligo di riscatto?

Un altro obiettivo, sta volta per l’attacco, è Defrel, in bilico tra Roma e Sampdoria. Entro fine mese i blucerchiati dovranno decidere se riscattare o meno il giocatore: solo a quel punto il Cagliari potrà intavolare una trattativa e fare un’offerta.