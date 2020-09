Calciomercato Cagliari, il Leeds ci prova per Nandez

Calciomercato Cagliari: Nandez sarebbe finito nel mirino del Leeds

Il futuro di Nahitan Nandez, dopo che il Cagliari ha resistito a vari affondi in questa finestra di mercato, potrebbe essere in Inghilterra. Il presidente Giulini lo ha più volte definito incedibile ma, come riporta Tuttomercatoweb.com, sull’uruguaiano ci sarebbe ora il Leeds.

I Whites ci starebbero provando per il centrocampista, avviando già i primi contatti. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi sulla trattativa Nandez-Leeds.