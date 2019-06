Calciomercato Cagliari, per Defrel pronti 10 milioni: tutti i dettagli

Calciomercato Cagliari, per Defrel pronti 10 milioni: i soldi ottenuti con Barella saranno totalmente reinvestiti

Il Cagliari ha individuato il suo obiettivo numero uno per l’attacco: Grogoire Defrel. Come riporta Il Corriere dello Sport, i soldi ottenuti dalla cessione all’Inter di Barella saranno totalmente reinvestiti per aggiungere valore al vivaio della società sarda.

Per il club l’operazione con la Roma è possibile: la cifra dell’offerta dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro. Tutto sospeso, però, almeno fino all’addio del centrocampista italiano.