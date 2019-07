Calciomercato Cagliari: ritorno di fiamma per Nahitan Nandez

Dopo la cessione di Barella, il Cagliari è pronto ad affondare il colpo per il centrocampista del Boca Juniors Nandez

Ritorno di fiamma del Cagliari per il centrocampista del Boca Junior, Nahitan Nandez. I soldi freschi incassati dalla cessione di Barella, permetterebbero ai sardi di formulare una corposa offerta ai Xeneizes per il classe ’95.

Come riporta Gianluca Di Marzio, gli argentini valutano il giocatore 15 milioni di euro ed è possibile che all’inizio della prossima settimana vada in scena un incontro col club gialloblù per definire l’operazione.