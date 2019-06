Calciomercato Cagliari, la situazione del centrocampo di Maran

Calciomercato Cagliari, il centrocampo dei sardi trova nuovi punti fermi e ne saluta altri. Da Bradaric a Barella: la situazione

Il centrocampo del Cagliari saluterà Nicolò Barella. Valida ragione per pensare che la situazione nella mediana di Maran sia tutt’ora un’incognita. Alcune certezze ci sono: in cabina di regia, Cigarini e Bradaric saranno confermati con Ionita che confermerà quanto di buono fatto in questa stagione.

Nel frattempo, il casteddu lavora in entrata non solo per trovare il sostituto di Barella, ma anche per coprire l’assenza dell’infortunato Faragò. Al rientro invece, Castro, che proseguirà la sua avventura in Sardegna dopo una stagione da spettatore (a causa del brutto infortunio).