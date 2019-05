Calciomercato Cagliari, Srna e Padoin verso l’addio a parametro zero

Calciomercato Cagliari, quattro giocatori in scadenza di contratto: Srna e Padoin verso l’addio, dubbi su Cigarini

Tutti in discussione. O quasi. Perché le tre sconfitte di fila, unite ad un finale di stagione avaro di soddisfazioni, ha fatto storcere più d’un naso all’interno della dirigenza del Cagliari. Che ora valuta con attenzione le mosse da inscenare in vista dell’allestimento della rosa per il prossimo campionato.

A partire, inevitabilmente, da chi tra poco più d’un mese andrà in scadenza di contratto. Innanzitutto Srna e Padoin, per i quali la conferma in rossoblù è tutt’altro che scontata. Percentuali in rialzo, ma scenario ancora avvolto dalla nebbia, anche per Cigarini. Chi non si muoverà dalla Sardegna ma a breve firmerà il rinnovo, al contrario, è il brasiliano Rafael.