Calciomercato Chievo, i clivensi sono pronti ad una doppia operazione col Torino: dai granata non solo Millico

Come riportato dal Corriere di Verona, il Chievo potrebbe completare l’arrivo di due importanti rinforzi dal Torino.

Il club clivense starebbe trattando col club granata per assicurarsi in prestito l’attaccante Vincenzo Millico e il classe 2000 Jacopo Segre che nella scorsa stagione totalizzò 3 reti in 30 presenze con il Venezia.