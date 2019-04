Calciomercato, il Decreto Crescita dà una mano per l’arrivo di big in Italia

Serie A, il Decreto crescita potrebbe aiutare il calciomercato italiano: maxi-sconto sull’imponibile per gli arrivi dall’estero

Il Governo potrebbe dare una mano alla Serie A, e più in particolare al calciomercato. Il periodo estivo potrebbe essere quello del ritorno dei grandi colpi per il nostro campionato, per quanto riguarda i calciatori che arrivano dall’estero. Infatti, con il Decreto Crescita all’orizzonte, l’Irpef verrebbe tassata solo sul 30% dell’imponibile.

Questo vorrebbe dire che i club potranno offrire di più a calciatori e allenatori che arrivano dall’estero, risparmiando sulla tassazione. In Spagna questa riforma fu denominata “Legge Beckham”. Bisogna solo aspettare per vedere quale denominazione assumerà per il nostro calcio.