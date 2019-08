Calciomercato, duello senza tregua tra Juve e Inter

Manca poco alla chiusura del mercato in Premier League: Juve e Inter, corsa alla ricerca dell’affare di calciomercato vincente

Inter e Juve continuano il loro duello a distanza per lo scettro di regina del mercato italiano: i due club alla ricerca di succosi affari in Inghilterra.

Paratici è già al lavoro, come sottolinea Alfredopedulla.com: oltre allo scambio Cancelo-Danilo col Manchester City, dialogo con l’Arsenal per Rugani. L’Inter e Marotta preparano l’assalto definitivo a Lukaku dopo la frenata bianconera (complice Dybala). Giovedì pomeriggio la chiusura del mercato in Premier, tutto può accadere.