Asse caldo Empoli-Sassuolo per l’affare Caputo. Bucchi fa la lista della spesa e tre nomi sono di proprietà dei neroverdi: la situazione

Si è parlato tanto del mercato dell’Empoli in uscita, ma con l’annuncio del nuovo allenatore è bene che si cominci anche a lavorare in entrata. Bucchi, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, avrebbe presentato la lista della spesa al patron Fabrizio Corsi.

L’ex Benevento ha individuato proprio tra i giallorossi i primi rinforzi. I primi due sono in realtà di proprietà del Sassuolo e potrebbero essere inseriti nell’affare che porterebbe Caputo in Emilia. Si tratta del centrocampista Bandinelli e dell’ala Ricci. Il terzo è il difensore Dall’Orco, all’Empoli in questa stagione, ma di proprietà dei neroverdi.