Calciomercato Empoli, Bucchi valuta un regista del Parma

L’Empoli è alla ricerca di un regista a centrocampo, Bucchi avrebbe già individuato il profilo ideale, dal Parma. Ecco chi è

Il nome era già stato accostato all’Empoli un paio di anni fa, ma stavolta c’è di mezzo Cristian Bucchi, allenatore che conosce molto bene il possibile nuovo rinforzo a centrocampo. L’Empoli è a caccia di un regista e il nome in cima alla lista di Corsi è Jacopo Dezi, una vecchia conoscenza dei tempi del Perugia.

Primi sondaggi in corso dell’Empoli con il Parma, proprietaria del cartellino, dopo aver incassato il gradimento del giocatore classe ‘92 che secondo PianetaEmpoli.it non rientra più nei piani della società. Il prezzo è di poco inferiore ai due milioni di euro, ma in casi come questo la volontà del giocatore può diventare decisiva.