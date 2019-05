Calciomercato Fiorentina, Biraghi più vicino all’addio?

Calciomercato Fiorentina, Cristiano Biraghi più vicino all’addio? Mario Rui nel mirino

Indiscrezioni in casa della Fiorentina indicherebbero più vicino l’addio di Cristiano Biraghi. Il difensore classe ’92, viola per le ultime due stagioni, andrebbe quindi ad aggiungersi alla lista delle partenze del club toscano secondo Il Corriere del Mezzogiorno.

Se per Biraghi la prospettiva sembra essere quella di un ritorno a casa Inter, dove ha esordito nel 2011, al suo posto la Fiorentina potrebbe ragionare su Mario Rui, il terzino sinistro del Napoli. Per il classe ’91, infatti, il club partenopeo starebbe già ragionando su una possibile cessione per l’estate.