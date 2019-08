Calciomercato Fiorentina, Commisso ci prova per Diego Rossi

Per puntellare il reparto offensivo la Fiorentina pensa all’attaccante dei Los Angeles FC. Il primo colpo ad effetto di Rocco Commisso

Da suggestione può trasformarsi in trattativa concreta. Dipende da quando deciderà di affondare il colpo la Fiorentina e dalla volontà dello stesso giocatore, che sembra ben disposto ad ascoltare l’eventuale proposta della dirigenza viola. Commisso sta pensando seriamente a Diego Rossi, centravanti uruguaiano classe ‘98 dei Los Angeles FC.

Un giocatore che ha convinto Commisso e Barone, tanto da inserirlo nella lista dei profili da valutare in chiave mercato. Pradé aspetta solo il nulla osta di Commisso per formalizzare un’offerta agli americani, secondo Sky Sport la richiesta per il cartellino sarebbe di 15 milioni di euro.