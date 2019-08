Calciomercato Fiorentina: Cristoforo verso il Girona, c’è già il nome del sostituto

La Fiorentina, negli ultimi giorni, è stata sicuramente la squadra più attiva sul mercato. In uscita c’è Sebastian Cristoforo

La Fiorentina è scatenata sul mercato, in entrata come in uscita. Come riporta Gianluca Di Marzio, Pradè e Barone vogliono completare al più presto la rosa a disposizione di Montella.

In uscita l’indiziato numero uno per salutare Firenze è Sebastian Cristoforo, centrocampista uruguayano classe ’93, che può andare in Spagna al Girona. In caso di conclusione positiva della trattativa i viola si fionderanno su Francisco Ginella, altro centrocampista della Celeste con passaporto comunitario.