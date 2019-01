Dabo può partire: trattativa Fiorentina-Monaco

Calciomercato Fiorentina, Bryan Dabo ha la valigia pronta: trattativa con il Monaco per la cessione a titolo temporaneo

Arrivato nel gennaio 2019 dal Saint-Etienne, Bryan Dabo ha esponenzialmente perso posti nelle gerarchie del centrocampo della Fiorentina di Stefano Pioli. Solo sette presenze in questa prima parte di stagione per il mediano francese, che ora potrebbe tornare in Ligue 1.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, il classe 1992 è finito nel mirino del Monaco: trattativa in corso per il trasferimento a titolo temporaneo, con Henry che vorrebbe il centrocampista per rimpolpare la mediana dei monegaschi. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, possibile intesa…