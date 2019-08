Calciomercato Fiorentina, De Paul apre al trasferimento in viola

La Fiorentina non molla Rodrigo de Paul, Pradè avrebbe trovato un’intesa di massima col giocatore, ora palla all’Udinese

Non è una cotta estiva quella della Fiorentina per Rodrigo de Paul. Pradè fa sul serio, tanto da aver incassato il gradimento del giocatore, disponibile a prendere in considerazione il trasferimento a Firenze.

Ora tocca a Fiorentina e Udinese mettersi d’accordo, e al momento il club friulano non sembra intenzionato a perdere De Paul a meno di due settimane dall’inizio della nuova stagione per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. L’obiettivo della Fiorentina è abbassare la richiesta intorno ai 25/30 milioni, provando a trovare una contropartita tecnica gradita, intanto l’argentino è in attesa di conoscere il suo futuro e la trattativa è pronta ad entrare nel vivo.