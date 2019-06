Calciomercato Fiorentina, ecco chi può sostituire Simeone

La dirigenza viola ha individuato il profilo dell’attaccante che potrebbe sostituire Giovanni Simeone, ecco il nome

Dopo Muriel anche Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Fiorentina quest’estate, dalla richiesta iniziale di 25 milioni la dirigenza viola potrebbe accontentarsi di poco più di 20 milioni, le offerte non mancano. Secondo Tuttomercatoweb in prima fila c’è il Sassuolo (che ha puntato anche Simone Zaza) ma soprattutto L’’Hellas Verona.

Decisiva sarà anche la volontà dell’attaccante che ha in mano il proprio futuro, intanto per sostituirlo oltre a Balotelli (nome che non entusiasma i tifosi) la dirigenza viola pensa a Andrea Petagna, che la Spal che potrebbe rimpiazzare con Babacar.