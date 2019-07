Dopo un Europeo Under 21 da protagonista con la sua Polonia Szymon Zurkowski è pronto a sbarcare a Firenze. Ecco quando

L’Europeo Under 21 ha confermato tutte le qualità che la dirigenza viola aveva visto in lui. Szymon Zurkowski non vede l’ora di sbarcare a Firenze e conoscere i nuovi compagni di squadra. Il centrocampista polacco ex Górnik Zabrze al momento è in vacanza e l’11 luglio è atteso in Italia per le visite mediche che daranno il via alla nuova avventura in viola.

Come gli altri giocatori della Fiorentina impegnati all’Europeo o in Coppa America avrà qualche giorno di riposo in più rispetto al resto del gruppo, conferma FirenzeViola.it, il nuovo acquisto classe ‘97 debutterà di fronte ai tifosi nel ritiro di Moena.