Eysseric saluta la Fiorentina: possibile ritorno al Nizza

Calciomercato Fiorentina, Valentin Eysseric può salutare: possibile ritorno al Nizza per il fantasista francese, le ultime

Arrivato tra grandi aspettative nell’estate 2017, Valentin Eysseric non è riuscito a lasciare il segno con la maglia della Fiorentina. Dopo un’annata tra luci ed ombre, il fantasista francese non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione alla corte di Stefano Pioli e l’addio è sempre più vicino…

Il trequartista può salutare già a gennaio e nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Ligue 1 e nuovamente il Nizza: la formazione di Vieira starebbe pensando a un suo ritorno. Protagonista cinque anni in rossonero, il fantasista vedrebbe bene un rientro in Costa Azzurra: attesi aggiornamenti…