Calciomercato Fiorentina, derby di Manchester per Milenkovic

Fiorentina, il centrale serbo Milenkovic fa gola ai due club di Manchester: la Viola può decuplicare il suo investimento

Derby di Manchester all’orizzonte per Nikola Milenkovic della Fiorentina? Nel corso delle ultime stagioni le prestazioni del giovane difensore serbo hanno attirato su di sé l’interesse di top club a livello europeo. I giudizi degli osservatori sono concordi nel ritenere il centrale serbo una delle ‘next big thing’ del calcio europeo in un ruolo, quello di difensore centrale, sempre più suscettibile di cambiamenti a livello tattico e fisico. Le prestazioni di Milenkovic non sono mai calate, sia da centrale che sull’out di destra, ragion per cui la schiera di squadre interessate è cresciuta a dismisura. Così come, esponenzialmente, il suo prezzo è iniziato a lievitare pesantemente.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, si prospetta un derby all’orizzonte tra le due società di Manchester, il City e lo United. Entrambe le squadre sono rimaste folgorate dal talento dell’ex Partizan Belgrado, arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2017 per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Oggi, la valutazione sulla base delle offerte presunte dei due club di Manchester lo piazza intorno ai 50 milioni di euro. Per il 21enne Milenkovic, dunque, si prospetta un possibile futuro in Premier League. A meno che l’Atletico Madrid, già interessato la scorsa estate con una offerta di 40 milioni per le casse viola, non decida di ritornare in gioco e aumentare la posta.