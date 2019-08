Calciomercato Fiorentina, niente Balotelli: si punta ad un attaccante brasiliano. Ecco chi è il giovane carioca in orbita viola

La Fiorentina deve dire addio al sogno Balotelli, che con ogni probabilità tornerà a casa sua, a Brescia, avendo rifiutato anche la corte del Flamengo.

Proprio in Brasile i viola stanno cercando un attaccante, con Simeone sempre più vicino all’addio. Come riportato da Sky Sport la Fiorentina starebbe monitorando la situazione relativa a Pedro, attaccante classe 1997 del Fluminense, autore di 5 gol in 10 presenze nella passata stagione.