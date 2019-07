Calciomercato Fiorentina, niente ritiro per 15 giocatori in uscita

Oggi la partenza per il ritiro di Moena, ma non per tutti. Ben 15 giocatori rimarranno a Firenze in attesa di conoscere il loro futuro

Montella è pronto a iniziare la nuova stagione e intanto la dirigenza viola è al lavoro per sfoltire una rosa extra large. Sono ben 15 i giocatori che rimarranno a Firenze e non partiranno per Moena con il gruppo, ecco l’elenco dei nomi.

Bangu, Brancolini, Cerofolini, Dutu, Gori, Graiciar, Illanes, Laurini, Marozzi, Mosti, Pinto, Salifu, Schetino, Trovato e Zanon. Graiciar e Laurini sono in partenza rispettivamente verso Praga e Parma, tutti gli altri invece raggiungeranno Moena tra una settimana, quando i titolari saranno già negli USA.