Calciomercato Fiorentina, obiettivo Obiang in mediana

La Fiorentina vuole riportare in Italia Pedro Obiang: i viola lavorano con il West Ham per un secondo colpo dopo Muriel.

Fiorentina scatenata sul calciomercato invernale. Dopo aver piazzato il colpo Luis Muriel, infatti, il club viola prova la doppietta e secondo quanto riporta “Sky Sport”, sta pensando a riportare in Italia il centrocampista ex Sampdoria Pedro Obiang. Strappare il giocatore al West Ham sembra un’impresa non semplice, ma i toscani sarebbero determinati ad andare fino in fondo.

Classe 1992, il giocatore di passaporto spagnolo ha collezionato quest’anno appena 13 presenze in Premier League, di cui soltanto 9 da titolare, una in FA Cup e un’altra nella Carabao Cup. Il direttore generale dei toscani, Pantaleo Corvino, proverà fino in fondo a ottenere il sì dei londinesi per riportare Obiang in Italia. Il centrocampista ha indossato la maglia della Sampdoria per 5 stagioni, di cui 4 in Serie A e una in Serie B, dal 2010 al 2015. Nella sua esperienza a Genova ha collezionato 106 presenze e 4 gol in Serie A e 33 presenze in Serie B.

