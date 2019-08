Calciomercato Fiorentina, piace un ex esterno nerazzurro

Idea Yuto Nagatomo per la Fiorentina di Pradè. L’esterno del Galatasaray avrebbe espresso il suo gradimento per un ritorno in Italia

Ore frenetiche per Pradè tra la chiusura per Ribery, una rosa XL ancora da sfoltire e le esigenze di Montella. La Fiorentina ha bisogno di un esterno e il nome giusto potrebbe essere quello di Nagatomo, ex Inter e Cesena classe ‘86 al Galatasaray.

La dirigenza viola ha approfittato proprio dell’amichevole contro i turchi per sondare la volontà del giocatore, incassando il via libera. Secondo Tuttomercatoweb ci sono già stati i primi contatti tra Fiorentina e Galatasaray, in attesa di una trattativa vera e propria.